4 جرحى في حادث مرور بتسمسيلت

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادث مرور وقع مساء اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تيسمسيلت ولرجام.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع بمنطقة بوعشة بالقرب من مصنع إنتاج الاجر والمواد الحمراء ببلدية تيسمسيلت

وتمثل في انقلاب سيارة مما تسبب في اصابة 4 أشخاص كانوا على متنها بجروح أحدهم في حالة خطيرة.

حيث تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف الجرحى نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لعاصمة الولاية.

وحسب مصدر طبي فإن المصابين الثلاث غادروا المستشفى فيما فيما لا يزال المصاب الرابع تحت العناية الطبية الفائقة.

في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في أسباب الحادث