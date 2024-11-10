4 جرحى في حادث مرور بمستغانم

أصيب 4 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 07 بدوار ولاد ابراهيم، بلدية أولاد مع الله و دائرة سيدي علي بولاية مستغانم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 02سا00د. من أجل حادث انحراف واصطدام سيارة سياحية بجدار، على مستوى الطريق الولائي رقم 07 بدوار ولاد ابراهيم. بلدية أولاد مع الله و دائرة سيدي علي.

حيث خلف الحادث إصابة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 08 سنوات و 54 سنة بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى عين تادلس.

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