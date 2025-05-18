4 جرحى في حادث مرور بميلة

أصيب 4 أشخاص في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 05 مدخل الطريق سيار شرق-غرب، ببلدية وادي العثمانية و دائرة شلغوم العيد بولاية ميلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا 45د من أجل حادث اصطدام بين شاحنتين و سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 05 مدخل الطريق سيار شرق-غرب، ببلدية وادي العثمانية ودائرة شلغوم العيد.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 04 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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