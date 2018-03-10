4 جرحى من عائلة واحدة بعد انفجار جسم مجهول في لڤاطة ببومرداس

مصادر تتحدث عن وجود مادة «تي.آن.تي» داخل المنزل

شهد، ليلة أول أمس، فناء منزل أسرة تتكون من 4 أفراد والواقع بقرية مندورة ببلدية لڤاطة في بومرداس، انفجارا مفاجئا تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، حيث يرجح أن يعود سبب الانفجار إلى مادة «تي.أن.تي».

وحسب مدير الحماية المدنية لولاية بومرداس، فان الانفجار وقع، ليلة أول أمس في حدود الساعة السابعة و5 دقائق بعد أذان المغرب، إثر تلقي مصالح الحماية المدنية بلاغا من طرف مواطنين يشير إلى انفجار قارورة غاز داخل منزل جيرانهم بقرية مندورة التابعة لبلدية لڤاطة، حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية زموري، وتم إثرها إجلاء 4 جرحى، وهم الأم البالغة من العمر 38 سنة، وثلاثة من أبنائها وهم شاب عمره 19 سنة، وطفلة في 11 من عمرها، وطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، تعرضوا إلى جروح متفاوتة الخطورة عبر أنحاء متعددة من الجسم وتحويلهم إلى مستشفى بومرداس، ثم حوّلت الأم والشاب نحو المستشفى الجامعي مصطفى باشا. وأضاف مدير الحماية المدنية أن مصدر الانفجار لم يكن قارورة غاز ولم يتم تسجيل أي خسائر مادية تشير إلى ذلك.

من جهة أخرى، رجح مصدر موثوق لـ«النهار» أن سبب الانفجار يعود إلى مادة «تي.آن.تي»، في حين يتواصل التحقيق المكثف لمعرفة مصدره الحقيقي وكيفية وصول المادة المتفجرة الى فناء منزل العائلة، خاصة أن الارهابي «ن.عبد المالك» الذي قضت عليه مصالح الأمن سنة 2012، ينحدر من نفس العائلة.