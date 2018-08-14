4 جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الليغ2

إختارت مجلة فرانس فوتبول الرباعي الجزائري المكون من فريد بولاية، وليد مسلوب، يانيس مرجي، ومهدي طاهارت ضمن التشكيلة المثالثة للجولة الثالثة من الليغ2.

وسجل مرجي الهدف الثاني لفريقه أوكسير الفرنسي أمام نظيره أورليون في المباراة التي إنتهت بثلاثية نظيفة لرفقاء اللاعب الجزائري.

وتألق مهدي طاهارت ووليد مسلوب في مباراة فريقه لانس أمام نانسي، حيث تمكن كل واحد منهما من زيارة شباك فريق لانس.

وكان المدافع الجزائري فريد بولاية وراء التمريرة الحاسة التي جاء منها الهدف الثاني لفريق ميتز الفرنسي أمام كليرمونفوت.