4 جزائريين ضمن 50 شخصية الأكثر تأثيرا في إفريقيا

أُختير 4 جزائريين من بين 50 شخصية الأكثر تأثيرا في إفريقيا هذه السنة.

و كشفت مجلة “جون أفريك” الناطقة باللغة الفرنسية، عن لائحة تحتوي على 50 شخصية إفريقية تعتبر الأكثر تأثيرا في القارة هذه السنة.

وأضافت المجلة، أنه من بين 50 شخصية شملت اللائحة 4 أسماء لشخصيات جزائرية من مجالات متعددة.

وحسب المجلة، فقد احتل يسعد ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال” المرتبة 19 من بين 50 شخصية إفريقية أكثر تأثيرا سنة 2018 .

لتليه ليلى زروقي، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو التي احتلت المرتبة 24.

في حين احتل المدير العام لشركة “سوناطراك”، عبد المؤمن ولد قدور، المرتبة 27 .

وكان وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، رابع شخصية جزائرية

احتلت المرتبة 30 في قائمة الشخصيات الإفريقية الأكثر تأثيرا هذه السنة.