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أخبار الجزائر

4  حالات تسمم بالغاز في البويرة

بقلم أسماء.ع
4  حالات تسمم بالغاز في البويرة
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تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية حيزر على الساعة 00 سا و30 د من أجل إسعاف أشخاص تعرضوا لتسمم بالغاز. والمنبعث من المدفئة بقرية تقصرى بلدية حيزر في البويرة. كما تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و43  سنة رجل و3 أطفال.

في حين، أشارت الحماية المدنية، إلى أن العدد ارتفع إلى 5 حالات منذ بداية موسم البرد .هذا وسجلت المصالح الموسم الفارط 29 تدخل تم فيها إسعاف 84 ضحية فيما سجلنا 3  وفيات.

وانطلقت الحملة التحسيسية للوقاية من اخطار الغاز وغاز احادي اكسيد الكربون يوم الثامن من الشهر الجاري. لتتواصل الى غاية نهاية موسم البرد.

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