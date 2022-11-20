4  حالات تسمم بالغاز في البويرة

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية حيزر على الساعة 00 سا و30 د من أجل إسعاف أشخاص تعرضوا لتسمم بالغاز. والمنبعث من المدفئة بقرية تقصرى بلدية حيزر في البويرة. كما تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و43 سنة رجل و3 أطفال.

في حين، أشارت الحماية المدنية، إلى أن العدد ارتفع إلى 5 حالات منذ بداية موسم البرد .هذا وسجلت المصالح الموسم الفارط 29 تدخل تم فيها إسعاف 84 ضحية فيما سجلنا 3 وفيات.

وانطلقت الحملة التحسيسية للوقاية من اخطار الغاز وغاز احادي اكسيد الكربون يوم الثامن من الشهر الجاري. لتتواصل الى غاية نهاية موسم البرد.