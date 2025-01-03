4 حالات تسمم بالغاز في ورقلة

شهدت ولاية ورقلة حادثة تسمم خطيرة لأربعة أشخاص بأحادي أكسيد الكربون،حسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية يوم الجمعة عند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهراً، لإنقاذ أربعة أشخاص تعرضوا للتسمم جراء استنشاق الغاز المنبعث من سخان الماء في قرية بامنديل التابعة لبلدية ودائرة ورقلة.

وتتراوح أعمار المصابين بين 21 و48 سنة، وقد عانوا جميعاً من ضيق حاد في التنفس نتيجة استنشاق الغاز السام. تمت إسعافهم على الفور في موقع الحادث ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العناية الطبية اللازمة.