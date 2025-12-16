إعــــلانات
بقلم نادية بن طاهر
4 حالات وفاة في الحوادث خلال يوم
توفي 4 أشخاص في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3127 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 181 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وجرح 191 آخرين.

وبالنسبة لحوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخل واحد، في حادث أسفر عن وفاة شخص.

