4 دول أوروبية تمكنكم من الحصول على تأشيرة شنغن الذهبية

حصل أكثر من 132000 شخص على الجنسية من خلال برامج الاستثمار في الإقامة والمواطنة المقدمة في الدول الأوروبية. مثل البرتغال واليونان وإيطاليا وإسبانيا ، لفترة من 2011 و 2019.

تم التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات في التقرير الأخير لـ Biz News. والذي يشير إلى أن صعوبة الحصول على تأشيرة عبر هذه المخططات لم تزداد بشكل كبير.

إلى جانب ذلك ، في عام 2022 ، تم إصدار 1218 تأشيرة ذهبية من قبل السلطات في البرتغال.

في الوقت نفسه ، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، شهدت البلاد 861 طلبًا. مقارنة بـ 624 قدمًا في نفس الفترة من العام الماضي.

وتلقت اليونان إجمالي 4365 طلب تأشيرة ذهبية العام الماضي ، منها 2432 طلبًا في الربع الأخير من عام 2022 وحده.

في إيطاليا ، تم منح 79 تأشيرة ذهبية العام الماضي ، معظمها لروس وأمريكيين وبريطانيين. هذا هو حوالي ضعف المبلغ في العام السابق.

ومنحت السلطات في إسبانيا ما مجموعه 2462 تأشيرة ذهبية العام الماضي. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة عن إحصائيات عام 2021.

أما بالنسبة لأيرلندا ، فقد تلقت الدولة 1116 طلبًا لبرنامج التأشيرة الذهبية في عام 2022. بينما في الفترة من جانفي إلى 25 ماي 2023 ، تم تسجيل إجمالي 1350 طلب تأشيرة ذهبية.

ومع ذلك ، يقول تقرير بيز نيوز إن المستقبل غير المؤكد لهذا النوع من التأشيرات. يؤدي إلى زيادة الطلب والاهتمام بالخيارات البديلة مثل تأشيرة الرحل الرقمية.

على الرغم من حقيقة أن المفوضية الأوروبية كثيرًا ما دعت الدول التي تقدم مثل هذه البرامج إلى وضع حد لها. إلا أن العديد من الدول الأوروبية تسمح للأجانب الأثرياء. بالحصول على حقوق الإقامة والمواطنة من خلال برامج التأشيرة الذهبية والجواز الذهبي.