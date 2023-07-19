4 دول تعزي الجزائر في ضحايا حادث تمنراست

قدمت 4 دول عربية تعازيها، اليوم الأربعاء، تعازيها في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم الأربعاء، في تمنراست.

وقد قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، تعازيه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في ضحايا حادث التصادم المروري الأليم في ولاية تمنراست.

كما قال عباس في برقيته “نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لعائلات الضحايا الكرام وللشعب الجزائري. باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية. لندعو المولى عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته. ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعبكم من كل مكروه”.

كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجزائر. بضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في ولاية تمنراست. وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

كما أكدت الوزارة تعاطف المملكة مع الجزائر، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وتقدمت الدولة التونسية بـ “أصدق” عبارات التعازي و”خالص” مشاعر المواساة إلى الجزائر. على إثر حادث المرور المميت الذي وقع بتنمراست وأودى بحياة 34 شخصا.

كما أكدت – في بيان لوزارة الخارجية التونسية – عن تضامنها مع الجزائر في هذا المصاب الجلل. سائلة المولى عزوجل أن يحفظها وشعبها “الشقيق” من كل سوء ومكروه.

كما قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السعودي، حسين إبراهيم طه تعازيه ومواساته. لحكومة وشعب الجزائر إثر الحادثة المرورية المأساوية.

وعبر الأمين العام عن تعاطفه مع ذوي الضحايا. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.