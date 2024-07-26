4 راغبين للترشح أودعوا طعونا لدى المحكمة الدستورية

أعلنت المحكمة الدستورية تلقي أربعة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم للرئاسيات.

وجاء ذلك عقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, أمس الخميس, عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح وأوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري، أن عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات متواصلة.

كما اكد أحمد ابراهيم انه وإلى غاية الساعة تم إحصاء أربعة طعون.

هذا ويسمح القانون للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم, الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.

وأعلنت أمس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تمكن 3 مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, وذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.

ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة حمس، عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب الأفافاس، يوسف أوشيش، والمترشح عبد المجيد تبون.