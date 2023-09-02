4 ساعات تحت الأنقاض.. إنقاذ رضيعة بين حطام انفجار عنابة

تمكنت، فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، مساء اليوم السبت، من إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض، إثر انفجار عمارة في ولاية عنابة.

وحسب ما افادت به الحماية المدنية، فإن الرضيعة من جنس أنثى وتبلغ من العمر 9 أشهر.

للإشارة، سجلت، مصالح الحماية المدنية، كحصيلة أولية، اليوم السبت، إصابة 12 شخصا إثر انفجار ضخم داخل عمارة في ولاية عنابة.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الانفجار وقع في الطابق الرابع من عمارة سكنية متكونة من طابق أرضي+5. على المستوى المكان المسمى البوني وسط بلدية ودائرة البوني. ولا تزال العملية متواصلة لحد الساعة.