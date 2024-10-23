4 سنوات حبساً نافذاً لشريف ملال وإدانة شقيقه بـ10 سنوات مع أمر بالقبض عليه

أصدرت محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد أحكاما في قضية الفساد. التي توبع فيها رئيس شبيبة القبائل سابقا ،حيث أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة شريف ملال بعقوبة 4 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية نافذة بقيمة تزيد عن 224 مليون دج.

مع حكم يقضي بإدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة، أزيد من 224 مليون دج. مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده. فيما تمت معاقبة المتهم “ش.ش”. بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذاً و غرامة مالية نافذة بقيمة 152 مليون دج. مع تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم “ح.ع” وغرامة مالية أزيد من 71 مليون دج و تأييد الأمر بالقبض عليه.

وحكما آخر يقضي بتغريم شركة “صارل اوتموبيل” بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج، وتغريم أيضا شركتين اثنين بغرامة مالية بقيمة 12 مليون دج.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين بتهم. تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.