4 سنوات حبسا لجمركي وتجار “كابة” مع عاملة نظافة لتهريب هواتف ذكية من دبي

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج. في حق جمركي بمطار هوّاري بومدين برتبة “عريف” المتهم الموقوف المسمى “س.س.امحمد”، و4 متهمين آخرين ويتعلق الامر بـ3 تجار ” كابة” كل من الشقيقين هما” ق.أسامة” و” ق.عبد القادر”.

بالاضافة الى صديقهما ” ب.محمد فؤاد ، إلى جانب عاملة نظافة المسماة ” س.زهية” لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بجريمة تهريب بضاعة تتمثل في 57 هاتف نقال مقابل رشاوي تتمثل في مبالغ مالية متفاوتة وهدايا.

كما تبين في اطار التحقيق أن الجمركي، الذي تربطه علاقة بشريكيه الشقيقين هما” ق.أسامة” و” ق.ع القادر” بالاضافة الى صديقهما ” ب.م. فؤاد”، أن عمليات تهريب البضاعة تتم بعد اتفاق مسبق، خلال تواجدهم بدبي، عن طريق التواصل معهم هاتفيا وعبر تطبيقة ” واتساب”، بالقيام بتصوير البضاعة محل التهريب مع صور تذاكر حتى يتسنى للجمركي ترتيب كل الامور، ومن ثمة تهريب الهواتف النقالة من دون لفت الانتباه.

كما تبين أن عملية تسليم الهواتف في مرحاض المطار ليقوم باخفائهافي ثيابه الداخلية، ثم يقوم باخراجها وشحنها في مركبته.

حيث بتاريخ 12 نوفمبر 2022 في حدود الساعة 6:10 مساء، وبناء على معلومات وردت مصالح الامن مفادها وجود أحد أعوان الجمارك، يقوم باستغلال وظيفته كجمركي. بالاضافه إلى استطاعته الدخول الى جميع المناطق بحكم حيازته على شارة الدخول في تهريب واخراج البضاعة ملك لعدة أشخاص يقومون بتهريلها بمدينة من دبي نحو الجزائر.

إعداد خطة محكمة بالاستعانة بكاميرات المراقبة

وعليه تم إعداد خطة محكمة، بالاستعانة بكاميرات المراقبة بداخل المطار حيث تبين أن الجمركي تسلم كمية معتبرة من الهواتف النقالة الذكية من طرف المدعو “ق.عبد القادر” وشقيقه” ق. أسامة “وكذا المدعو “ب.محمد فؤاد”، وهذا على مستوى المرحاض، ثم قام باخفائها على دفعات داخل ملابسه الداخلية، ومن ثمة أخفاها في سيارته من نوع “ماروتي” ليتم توقيفه توقيفه وهو بصدد الخروج ، متلبسا بالجرم، أين تم ضبط 57 هاتف نقال ذكي من مختلف الأنواع.

كما تم توقيف المسمى “ق.اسامه”، وشقيقه “ق. عبد القادر” وكذلك المدعو “ب.محمد فؤاد”. بعدما اعترف الجمركي بأنه تربطه علاقه صداقة معهم منذ 4 سنوات تقريبا. وفي كل مرة يساعدهم في اخراج بضاعتهم مقابل منحه مبالغ مالية، على كل هاتف نقال. وأضاف المتهم أن طريقة اخراج الهواتف تتم باتفاق مسبق. قبل ذهابهم إلى دبي، حيث يكون في اتصال مباشر معهم عبر الهاتف وتطبيقة الواتساب.

وكشف المتهم بأنه يتسلم صور البضاعة مع التذاكر عبر الواتساب ، حتى يتسنى له بعدها ترتيب لهم كل الأمور فيما يتعلق بعمليه اخراج بضاعتهم.