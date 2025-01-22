4 سنوات حبسا لشابين تورطا في السطو على مجوهرات بقيمة نصف مليار

قضت، محكمة الشراقة، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم “ط.م”. والمتهم الثاني “س.م” الموجود في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض في حقه. كما قضت المحكمة بإفادة المتهم الثالث المدعو “ح.ع” بالبراءة.

هذا وقد كانت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان، قد حددت في وقت قياسي هوية المشتبه فيهم في تنفيذ عملية سطو .طالت منزل سيدة مهندسة في الالكترونيك وابنتها طبيبة أسنان. بعد استلائهم على مجوهرات بقيمة نصف مليار سنتيم ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والصعبة.

حيث تعود ملابسات القضية لشكوى تقدمت بها سيدة رفقة ابنتها تفيد تعرض شقتهما الكائنة بعين البنيان للسرقة بعد من قبل مجهولين. مستغلين غيابهم عن المنزل، حيث تم الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 500 مليون سنتيم. منها مجوهرات من الذهب وأخرى من الفضة ومبلغ مالي يقدر بـ 50 مليون سنتيم بالعملة المحلية ومبلغ 700 اورو.

وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها على الفور انطلاقا من نقل البصمات من مسرح الجريمة. ليتم في وقت قياسي تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من المدعو”س.م”،”ح، ع”،”س.م” . إثنان منهم تم إلقاء القبض عليهما تباعا فيما لايزال الثالث في حالة فرار.

هذا وكشف المتهم “س.م” خلال التحقيق، أنه تلقى عرضا من صديقه “س.م” الفار بتنفيذ عملية سطو بعدما حدد ضحيته. وأنه قبل عرضه وتكفل بحراسة الأماكن حيث تسلل هذا الأخير إلى العمارة وقام بتحطيم أقفال باب الشقة والاستيلاء على مجوهرات ومبالغ مالية. حيث سلمه نصيبه من السرقة منها مبلغ 150 اورو وسلسال وأقراط.

من جهته المتهم الثاني فند ضلوعه في عملية سرقة شقة الضحية ونفى المشاركة في العملية.

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