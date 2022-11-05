4 سنوات حبسا لـ9 أشخاص خربوا عيادة بوثلجة بالطارف

تمكن عناصر أمن دائرة بوثلجة في الطارف، من توقيف 9 أشخاص متورطين في قضايا التحريض على اعمال العنف والاخلال بالنظام العام داخل مرفق عمومي حساس.

وحسب بيان لأمن الطارف، فإن المعنيين في العقدين الثاني والثالث من العمر وينحدرون من مدينة بوثلجة.

حيث قام الموقوفون، بالتحريض على أعمال العنف والاخلال بالنظام العام داخل مرفق عمومي حساس والتحطيم العمدي لملك الغير.

وجاءت تفاصيل القضية على إثر نداء مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بأعمال شغب وعنف على مستوى العيادة الطبية متعددة الخدمات ببلدية بوثلجة.

وكان المعنيون، يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بتحطيم بعض نوافذ وأبواب العيادة. لتتدخل على الفور قوات الشرطة لأمن دائرة بوثلجة وقاموا بتوقيفهم تواليا في ظرف وجيز.

وبعد الإنتهاء من التحقيق معهم وإستيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملفات قضائية عن جرم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح التحريض على أعمال العنف.

وكذا الإخلال بالنظام والسكينة العامة داخل مرفق عمومي حساس. ليقدموا أمام النيابة أين صدر في حقهم حكم 4 سنوات حبس نافذة مع إيداعهم مؤسسة إعادة التربية.