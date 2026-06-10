4 سنوات حبسا لمترشح حر وشقيقته بتهمة الغش في البكالوريا بالعاصمة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة أمس الثلاثاء، أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات. تمّ بتاريخ 2026/06/07 إخطار نيابة الجمهورية من طرف مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل. بوقائع الغش في امتحان شهادة البكالوريا.

وذلك على إثر ضبط المترشح الحر المسمى (م. ج س) في حالة تلبس من طرف أستاذة مكلّفة بالحراسة على مستوى مركز إجراء الامتحانات الشهادة البكالوريا. بمتوسطة أبو بكر بن زيني بالمنظر الجميل ببلدية عين البنيان. وهو يقوم بتصوير الأسئلة باستعمال هاتفه النقال التي يرسلها إلى شقيقته المسماة (م. س) عبر تطبيق “واتساب”.

وكانت هذه الأخيرة تتولى الإجابة عليها بالاستعانة بتطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”، ثم تعيد إرسالها إليه عبر تطبيق “واتساب”.

وأضاف ذات المصدر في بيان صُحفي، أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية، ليتم احالتهما أمام قسم الجنح للمحاكمة. بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 ومكرر 7 من قانون العقوبات.

حيث بعد مثول المتهمين أمام المحكمة، تمت إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذاً ومائتي ألف دينار جزائري “200.000 دج” غرامة نافذة، مع إيداعهما الحبس بالجلسة، ومصادرة المحجوزات.

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