4 سنوات حبسا لوزير العدل الأسبق “الطيب لوح” في قضية الإثراء غير المشروع

أدانت محكمة القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد، وزير العدل الأسبق الطيب لوح بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وتوبع الوزير الأسبق الطيب لوح، في قضية فساد جديدة تتعلق بالاثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية.

هذا وقد وجهت للطيب لوح تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع .

فيما ألزمت المحكمة الطيب لوح بأن يدفع للخزينة العمومية تعويض قدره 1 مليون دج . مع مصادرة جميع ممتلكاته.

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