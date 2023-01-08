4 سنوات حبسا منها عامين ونصف نافذة لخليدة تومي

قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد بإدانة وزيرة الثقافة السابقة المتهمة الموقوفة “خليدة تومي” ب 4سنوات منها عامين ونصف نافدة كما لمتابعتها في قضية ذات صلة بالفساد.

كما حكمت ذات الهيئة القضائية بعامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق بنفس الوزارة المتهم ” عبد الحميد بن بليدية”.

وجاءت الأحكام القضائية في قضية الحال بعدما كان النائب العام التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كلا المتهمين. عن تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.

وهي الوقائع التي ارتكبت أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية بولاية تلمسان. في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.

للإشارة، فقد سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان خليدة تومي في شهر جوان الفارط ب4 سنوات حبسا نافذا. لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.