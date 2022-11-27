4 سنوات حبسا نافذا لجمال ولد عباس

أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة لجمال ولد عباس وزير التضامن السابق بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذ. و 4 مليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة ممتلكاته. وبعد متابعته باختلاسه أموال ضحايا الإرهاب. التي تم تقديمها من طرف دولة الكويت والسعودية للجزائر لإعانة عائلات ضحايا الارهاب.

كما وجهت لجمال ولد عباس جنح تتعلق بإختلاس أموال عمومية وتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

كما جاءت هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت هيئة دفاع جمال ولد عباس الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة اساءة استغلال الوظيفة ،و إلزامه ان يدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج بالتضامن ،و الامر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.