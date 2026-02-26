4 سنوات حبسا نافذا لطباخ بالاقامة الجامعية في العاصمة

ادانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة طباخ في العقد السادس من العمر (ط.م) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بحيازة المخدرات وعرضها على الطلبة الجامعيين.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تم توقيف من قبل عناصر الامن ،وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على 17 قرص برڨابلين ،واقراص مهلوسة اخرى من نوع كيتين كانت موجهة للترويج داخل الاقامة الجامعية بحيدرة ،كما العثور بحوزته على مبالغ مالية معتبرة نتيجة ترويج هذه السموم .

المتهم وبعد احالته على المحاكمة وجهت له جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير ،حيث انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه قام بشراء تلك المؤثرات بغرض استهلاكها وليس لبيعها مضيفا بذلك انه يعمل كطباخ داخل الاقامة ،ملتمسا من هيئة المحكمة بإفادته بظروف التخفيف ،وبعد التماس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 12 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره.