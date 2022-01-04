4 سنوات حبسا نافذا لمحضر قضائي سرق بولمرقة 2 مليار سنتيم

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لمحضر قضائي سلب 2 مليار سنتيم لحسيبة بولمرقة و زميلتها “أ.م”.

كما جاء هذا الحكم بعدما تم النصب عليهما من طرف محضر قضائي وأستاذ في القانون المدعو “ب.ف” وسلبهما مبلغ 2 مليار سنتيم.

المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بعدما تمت محاكمته سابقا بموجب إجراء المحاكمة عن بعد وجهت له تهمة النصب. في حين أنكر التهمة المنسوبة إليه واعتبر الشكوى التي رفعت ضده كيدية.

كما أكد خلال استجوابه من قبل قاضي الجلسة أن الضحيتين هما اللتين سلبا منه مبلغ 2 مليار سنتيم. بحجة أن إحداهن تربطه معها علاقة رسمية وهي الضحية “أ.م” و اضاف انها تعمل طبيبة بمصنع الأدوية ملك لحسيبة بولمرقة.

فيما تغيبا الضحيتين عن جلسة المحاكمة، وللتذكير وكيل الجمهورية سبق وأن التمس ضد المتهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة قبل أن يصدر القاضي الحكم السالف ذكره .

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وعالجت محكمة سيدي امحمد ملف قضية البطلة العالمية والأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة رفقة زميلتها (أ.م). بعدما تم النصب عليهما من طرف محضر قضائي وأستاذ في القانون المدعو ( ب.ف) وسلبهما مبلغ 2 مليار سنتيم.

ووجهت للمتهم تهمة النصب أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بموجب اجراء المحاكمة عن بعد، حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه و اعتبر الشكوى التي رفعت ضده كيدية. وأكد خلال استجوابه من قبل قاضي الجلسة، أن الضحيتين هما اللتين سلبتا منه مبلغ 2 مليار سنتيم بحجة أن إحداهن تربطه معها علاقة رسمية، وهي الضحية (أ.م). و أضاف أنها تعمل طبيبة بمصنع الأدوية ملك لحسيبة بولمرقة، ملتمسا من هيئة المحكمة ببرأته التامة.