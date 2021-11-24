4 سنوات سجنا لجزائري اعتدى على طالبين فرنسيين

أدانت محكمة نانت في فرنسا شابا جزائريا يبلغ من العمر 21 عاما، بأربع سنوات حبسا نافذا. بتهمة الاعتداء على طالبين فرنسيين.

وكان الطالبان اللذان تعرضتا للاعتداء من ليلة الجمعة إلى السبت يرغبان في الإدلاء بشهادتهما أمام المدعى عليه.

وأدين الجزائري بارتكاب عمليتي سطو عنيفين والإجرام وعملية سطو متكررة يوم السبت حوالي 3-4 صباحًا. في Quai des Antilles، بـ Banana Hangar في نانت.

في بداية الجلسة، انكر المتهم، الذي أطلق سراحه من السجن في نهاية أكتوبر بتهمة السطو بالعنف، أنه اعتدى على الطالبين.

كما اعترف من جانب آخر بسرقة محفظة من امرأة شابة في حوالي الساعة 4 صباحًا.

فيما نفى أي تورط في السرقة والضرب الذي تعرض له اثنان من طلاب كلية إدارة الأعمال.

لكن الضحيتين، وهما في أوائل العشرينات من العمر مثله، تعرفا عليه.

وحسب التقرير الطبي، فقد تعرض أحد الضحايا الى جروح عل مستوى الصدر والحلق.

أما الضحية الثاني، فقد تعرض لارتجاج في المخ نتيجة قوة التعنيف الذي تعرض له من المتهم. ما سبب له فقدانا مؤقتا للذاكرة.

وقال المدعي العام على المتهم “نحن نواجه رجلاً بلا إيمان أو قانون، عنف ضحاياه وتركهم أرضا ينزفان دمًا”.

ووصل المتهم إلى فرنسا بشكل غير قانوني في عام 2017 على أمل “العمل وتكوين أسرة”، حيث يعمل أحيانًا في الأسواق.

كما يظهر سجله 11 إدانة، لا سيما لأعمال السرقة والعنف، حيث وبعد إدانته بـ 4 سنوات سجنا. طالب من القاضي تخفيف الحكم لأن العقوبة قاسية، إلا أنه تم رفض طلبه.

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