4 سنوات سجنا نافذا في حقّ سارق عيادة خاصة بالإدريسية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
4 سنوات سجنا نافذا في حقّ سارق عيادة خاصة بالإدريسية
بقلم زكرياء مداح

أدانت محكمة الإدريسية شرق ولاية الجلفة، شابّ في الثلاثينيات من عمره، بـ 4 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 100000.00 دج.

وتم الحكم على المعني، بتهمّة سرقته عيادة خاصة بوسط المدينة.

وكشف مصدر لـ”النهار أونلاين”، أنّ مصالح الشرطة بأمن دائرة الادريسية، تمكّنت من توقيف مشتبه به لتورطه في محاولة سرقة إحدى العيادات الخاصة بأحد الأحياء بالمدينة.

وتمّ توقيف المعني في حالة تلبس، ليتم بعدها، تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، وفقاً لإجراءات المثول الفوري.

أين صدر في حق المشتبه فيه، 4 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 100000.00 دج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=928451

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com