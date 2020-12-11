4 سنوات سجنا نافذا لرئيس بلدية “نڤاوس” في باتنة

فيما تقرر تأجيل النطق في قضية “مير” مروانة للمرة الرابعة على التوالي

أدانت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة بريكة الابتدائية، رئيس بلدية “نڤاوس” السابق “ا.ح”، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بنصف مليار سنتيم، عن تهمة تتعلق بتزوير ملفات عقارية خاصة به وبأفراد من عائلته في حي “رأس العين” ببلدية “نڤاوس”، في وقت ما زالت قضايا أخرى لم تفصل فيها العدالة بعد، متعلقة بالفساد متابع فيها نفس المتهم.

إلى ذلك، أجلت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة بريكة الابتدائية، للمرة الرابعة على التوالي، النطق بالحكم في قضية رئيس بلدية مروانة السابق “و.ع”، الذي يشغل حاليا منصب مدير لإحدى المؤسسات العمومية في منطقة “وادي السمار” بالعاصمة، ومن معه من متهمين، من بينهم رجل أعمال ومنتخبون وموظفون، في قضية تزوير واستعمال المزوّر لاستصدار رخصة بناء لفائدة رجل الأعمال المتهم في قضية الحال، وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل وسط الشارع الباتني نظرا لتشعباتها والعلاقات النافذة لبعض المتهمين فيها.