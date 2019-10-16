4 سنوات سجنا نافذا للرئيس السابق لبلدية بئر الجير بوهران بتهمة الفساد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
4 سنوات سجنا نافذا للرئيس السابق لبلدية بئر الجير بوهران بتهمة الفساد
بقلم كريمة سواق

أصدرت محكمة أرزيو بوهران، حكما يقضي بـ 4 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية بئر الجير السابق “ب.محمد”.

نفس الحكم صدر ضد رئيس مصلحة الصفقات بذات البلدية، فيما تمت إدانة الأمين العام “ح.س” ورئيس مصلحة الميزانية، بـ3 سنوات حبسا نافذا.

وجرى النطق بحكم عامين حبسا في حق كل من رئيس بلدية سابق “ح.بوجمعة” ومقاول، وتراوحت الغرامات المالية ما بين 40 إلى 50 مليون.

ووجهت للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية، تكوين جمعية اشرار، سوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ.

وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر شكوى حول شبهات فساد، وتبديد 30 مليار سنتيم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=713450

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com