4 سنوات سجن لإمرأة ووالدتها بتهمة خيانة الأمانة بالعاصمة

التمس، صباح اليوم، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مرادرايس بالعاصمة، 4 سنوات حبس نافذة و 200 الف دينار جزائري غرامة نافذة في حق إمرأة مسبوقة قضائيا في العقد الخامس من العمر هي ووالدتها في العقد السابع من العمر.

بعدما سلبت 19 ضحية من حقوقهم الشرعية في الميراث بالتواطؤ مع والدتها.

حيث جرت محاكمة المتهمتين صبيحة اليوم، امام محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة بتهمة الاستيلاء على جزء من التركة و خيانة الأمانة.

وقد قامت المتهمتين، بالتصرف في العقار المتواجد بحي اوفراني بمنطقة بني مسوس و بيعه لغريب بموجب فريضة مزورة تم فيها إقصاء وريثتين و وتم إدراج أخرى على انها متوفاة.