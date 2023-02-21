4 سنوات على الحراك.. قصة شعب أنقذ الديمقراطية وجيش حمى الجمهورية ورئيس وعد والتزم

أدى الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019، الذي أثار رياح أمل كبيرة في البلاد، إلى جزائر جديدة. ضامنة للحريات والديمقراطية، جزائر عادلة ومزدهرة.

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي انتخب بعد اقتراع حر وشفاف. أدى انتخابه إلى التأكيد على قدوم العهد الجديد الذي طالب به الحراك. وفتح صفحة جديدة في تاريخ بلادنا الغني. في فترة زمنية قصيرة للغاية، انتقلت البلاد، التي استعادت دولتها ومؤسساتها، من الحكم الاستبدادي إلى الإدارة الشفافة والحديثة لشؤون الدولة.

الرئيس تبون الذي بدأ “حراكه” لتنظيف وكسر قالب البيروقراطية مصدر كل شرور الجمهورية. تعهد بقطع هذه الممارسات نهائيا.

بعد أربع سنوات من الحراك، كل المؤشرات خضراء وإيجابية، لم يعد الاقتصاد متدهورًا. واستعاد الشباب كرامتهم بفضل إعانات البطالة وإمكانية أن يصبحوا مبتكرين للوظائف بفضل نظام بدء التشغيل. فبعد أن كانوا قبل الحراك يطالبون، اليوم هم مبدعون.

كانت الجزائر ، قبل 22 فيفري 2019 وقبل 12 ديسمبر 2019، ضعيفة للغاية وفقدت سمعتها الدولية. والجزائر بعد استعادة الحراك وانتخاب الرئيس تبون أضحت ذات نفوذ الدبلوماسي، وتحتل مكانة جيدة جدًا على الساحة الدولية.

بعد أربع سنوات من يوم الجمعة 22 فيفري 2019 الشهير. يجب أن نشيد بهذا الشعب العظيم الذي أنقذ الجمهورية وأعطى درسًا في المواطنة والديمقراطية للعالم أجمع. يجب أن نقول شكراً للجيش الوطني الشعبي الذي، كعادته، يبذل كامل ثقله من أجل العودة السريعة لشرعية المؤسسات. وضمان سير أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ الجزائر بسلاسة. انتخابات رئاسية شهدت اختيار الشعب للمرشح عبد المجيد تبون وبرنامجه الطموح ذات 54 التزامًا.

بفضل الإدراك ، على أرض الواقع لجميع التزاماته، فإن الرئيس تبون أحدث تغييرا جذريا للجزائر. الأمر الذي أكسبه احترام شعب بأكمله، شعب يطمح للعيش في جزائر جديدة في كنف السلام والقوة والإزدهار.

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