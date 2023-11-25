4 شهداء و6 إصابات خلال اقتحام قوات الإحتلال مدينة جنين

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 من بينهم طفل وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، مدينة جنين في الضفة الغربية وأطلقت النار على فلسطينيين في محيط سجن عسكري.