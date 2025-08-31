4 ضحايا إثر احتراق شقة في العقيد لطفي بوهران

سجلت الحماية المدنية، إصابة 4 أشخاص بحروق إثر نشوب حريق شقة في العقيد لطفي في ولاية وهران.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 9 سنة و 80 سنة، أصيبوا بحروق وضيق في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وتدخلت مصالح الحماية لوهران، على الساعة 00 سا و35 دقيقة، من أجل إخماد حريق في شقة بالطابق الخامس لبناية سكنية متكونة من (ط,أ+10) بالمكان المسمى حي العقيد لطفي قرب كوراليا إقامة الوفاء، ببلدية و دائرة بئر الجير. كما تم إخماد الحريق ومنع انتشاره لباقي العمارة .

وسخّرت لهذا التدخل 6 شاحنات إطفاء، و2 سلم ميكانيكي، و5 سيارات إسعاف.