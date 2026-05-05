4 ضحايا إثر اصطدام سيارة بجمل في تمنراست

أصيب 4 أشخاص بجروح، في حادث اصطدام سيارة بجمل وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01، في اتجاه بلدية عين أمڨل في تمنراست.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام سيارة بحيوان “جمل”.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهم في عين المكان. قبل إجلائهم إلى مستشفى تمنراست. كما خلّف الحادث نفوق الجمل.

ودعت مصالح الحماية المدنية كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة بالمناطق التي تشهد عبور الحيوانات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور