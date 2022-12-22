4 ضحايا إثر انفجار غاز في “بوفريزي” بالعاصمة

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، أن 4 أشخاص أصيبوا بحروق وجروح متفاوتة الخطورة، إثر تسرب الغاز وانفجاره داخل مسكن. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الانفجار وقع على مستوى نهج مزاحم محمد “بوفريزي” بلدية وادي قريش بالعاصمة على الثالثة و16 دقيقة. في حين، ذكر البيان ذاته، أن ضحايا الانفجار، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الدويرة ولمين دباغين “مايو”. وتسبب الانفجار في انهيار جدران المسكن الأرضي وتضرر بعض السيارات كانت مركونة في الجوار. وبخصوص الضحايا، فيتعلق بالأمر بذكر يبلغ من العمر 60 سنة أصيب بحروق في الوجه، و أنثى تبلغ 30 سنة تعاني من جروح في الوجه. تم تحويلهم إلى مستشفى دويرة بالعاصمة. وإمرأتين تبلغان 37 و34 سنة أصيبتا بجروح طفيفة حولتا إلى مايو.

وكانت قد تدخلت مصالح الحماية المدنية لوحدة السوقر بولاية تيارت، أول أمس الأربعاء، إثر تسرب غاز متبوع بإنفجار مسكن في عمارة بحي 900 سكن عدل بلدية السوڨر.

ووقع الإنفجار، على الساعة السادسة صباحا. حيث خلّف هذا الانفجار إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 06 و 65 سنة بحروق متفاوتة. منهم 3 في حالة صدمة تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية الى مستشفى ميموني طاهر بالسوڨر. حيث سخرت الوحدة سيارتين اسعاف و شاحنة أول نجدة لإتمام العملية.

كما وقع، انفجار آخر في ولاية باتنة، ما خلف 3 أشخاص أصيبوا بحروق من الدرجتين الأولى و الثانية في انفجار غاز. على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، إثر تسرب الغاز متبوع بانفجار داخل مطبخ بمسكن عائلي بحي بوعقال في باتنة.