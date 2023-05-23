4 ضحايا إثر انفجار قارورة غاز في سطيف

تدخلت وحدات الحماية المدنية، ظهر اليوم الثلاثاء، على الساعة 12 و46د، على إثر حادث تسرب وقود غاز البوتان من قارورة ذات 13 كغ تبعه انفجار. وهذا بمنزل ريفي بقرية عين مسعود ببلدية عين آرنات.

كما تسبب الحادث في إصابة أربعة أفراد من عائلة واحدة بحروق من الدرجة الأولى في اليدين، الوجه والرجلين. ويتعلق الأمر بكل من الأب، الأم وابنيهما (55، 52، 29 و15سنة) تم اسعافهم ونقلهم إلى استعجالات المستشفى الجامعي سطيف. كما تسبب الانفجار في أضرار مادية في البناية.