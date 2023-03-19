4 ضحايا إثر انقلاب سيارتين في تمنراست

سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من يوم الأحد، حالتي وفاة وجريحين في حادث انقلاب بولاية تمنراست.

كما أشار بيان الحماية، إلى أن الحادث وقع بمنتصف الليل وبالتحديد 00:10 سا، تمثل في انحراف وانقلاب سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 1، واد الشيخ ببلدية تمنراست.

وتم إسعاف الجريحين ونقلهما للمستشفى المحلي. فيما تم تحويل المتوفيان الى مصلحة حفظ الجثث لنفس المستشفى.

وفاة 200 شخص وجرح 6500 آخرين منذ بداية 2023