4 ضحايا إثر تسرب للغاز بأم البواقي

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي، مساء اليوم الخميس، 4 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لبداية اختناق بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الذي لا يحتوي على قناة صرف الدخان .

وقد تدخل أعوان ذات المصالح، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان، قبل نقلهم الى المستشفى المحلي بتلقي العلاج اللازم.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين، إلى ضرورة وضع سخان الماء في مكان مهوى، وكذا إيصاله بقنوات صرف الغازات السامة .