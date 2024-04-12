4 ضحايا إثر تسرب للغاز بسطيف

أنقذت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف، مساء اليوم الجمعة، 4 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لبداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى مشتة بوراس بلدية اولاد صابر دائرة ڨجال.

وقد تدخل أعوان ذات المصالح، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان “لهم صعوبة في التنفس”، قبل نقلهم الى المستشفى المحلي بتلقي العلاج اللازم.