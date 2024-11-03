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4 ضحايا إثر تسرب للغاز في تلمسان

بقلم خالد زوبيري
4 ضحايا إثر تسرب للغاز في تلمسان
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أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية تلمسان، مساء اليوم الاحد، 4 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الضحايا الـ4 الذين تتراوح ٱعمارهم بين 5 سنوات و 46 سنة لهم ضيق في التنفس، بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي أوجليدة بلدية و دائرة تلمسان.

وقد تدخل أعوان ذات المصالح، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا الأربعة في عين المكان، قبل نقلهم الى المستشفى المحلي بتلقي العلاج اللازم.

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