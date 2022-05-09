4 ضحايا إثر حادث اصطدام بين سيارتين أمام مسجد الجزائر بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، 4 ضحايا إثر حادث اصطدام بين سيارتين في الجزائر العاصمة. كما أشار بيان المصلحة، أن الحادث وقع على الساعة 00 سا و33 دقيقة بالطريق السريع الاجتنابي الشمالي أمام مسجد الجزائر.

في حين، ذكر البيان ذاته، أن حادث الاصطدام خلف 4 ضحايا. حيث يتعلق الأمر بالضحية الأولى واحدة متوفاة في المكان من جنس ذكر 44 سنة. والضحيتان من جنس ذكر (25 سنة/23 سنة) لهما اصابات متفاوتة على مستوى الكتف و الظهر تم نقلهما في المستشفى. والضحية الرابعة في حالة صدمة تم إسعافها في المكان.

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ولقي 14 شخصا حتفه وأصيب 428 آخرين. بجروح في حوادث مرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، سجلت مصالح الأمن الوطني في بيان لها، 357 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية.

وهذا خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 2 ماي 2022، أسفر عنه وفاة 14 شخصا وجرح 428 آخرين.

وأضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+30) حادث،

وارتفاع في عدد الجرحى قدر بـ (+51) جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات.

كما تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 98%، نتيجة عدم احترام قانون المرور،

الى جانب،عدم التقيد بمسافة الأمان. و الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.