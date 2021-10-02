4 ضحايا إثر حادث اصطدام شاحنتين في سطيف

لقي شخص، حتفه، أصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، إثر حادث مرور خطير في ولاية سطيف، حسب الحماية المدنية. وحسب المصلحة ذاتها، فإن الحادث تم تسجيله في الطريق السيار، بالعلمة بمحاذاة الجسر العلوي للطريق الوطني رقم77أ.

ووقع الحادث إثر اصطدام شاحنتين من الحجم المتوسط في المكان المذكور أعلاه. وخلف وفاة سائق في عين المكان 40 سنة، واصابة ثلاثة آخرين وبجروح متفاوتة الخطورة أعمارهم 31، 35،41 سنة.

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وتم إسعاف واجلاء كل ضحايا هذا الحادث إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة. وجددت الحماية ندائها للسائقين، بضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة للمركبات، لتجنب مثل هذه الحوادث الخطيرة.

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