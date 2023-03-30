4 ضحايا إثر حريق منزل في تيبازة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، نشوب حريق في منزل أرضي لعمارة بولاية تيبازة.

كما أوضح بيان الحماية المدنية، أن الحريق نشب في حدود الساعة منتصف الليل و57 دقيقة. في حي 490 مسكن بلدية ودائرة أحمر العين، تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المنازل المجاورة في العمارة.

في حين، خلف الحريق أربع ضحايا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و86 سنة كلهم يعانون من ضيق في التنفس. أسعفوا ونقلوا الى القطاع الصحي أحمر العين.

بشار.. احتراق شقتين وإسعاف ضحية مصابة بحروق

وتدخلت وحدات الحماية المدنية، أمس على الساعة 00 و45 دقيقة، لأجل إخماد حريق شب داخل شقتين متكونتين من طابق أرضي+01 ط. وهذا في المكان المسمى حي الفتح ببلدية بشار. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أنه تم إخماد كلي للحريق ومنع إنتشاره لباقي أنحاء المنزلين. مع تسجيل إصابة ضحية بحروق على مستوى اليد اليسرى والوجه، تم إسعافها ونقلها للمستشفى المحلي.

باتنة: حريق يلتهم 14 هكتارا من الأحراش وأشجار البلوط

وأتى حريق على مساحة من الأحراش وأشجار البلوط تقدر بـ 14 هكتارا بغابة الأوراس ببلدية فم الطوب ولاية باتنة.

وحسب ما أفاد به محافظ الغابات محليا سهيل زعبوبي، فإن التدخل السريع لفريق الإطفاء الذي كان من ضمنه عناصر الحماية المدنية وأفراد الدرك الوطني ومتطوعون وكذا أعوان الغابات من ولايتي باتنة وخنشلة. حال دون امتداد ألسنة اللهب إلى باقي أرجاء هذه الغابة الكثيفة من أشجار البلوط المتاخمة لغابة هامة بخنشلة.