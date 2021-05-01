4 ضحايا إثر حوادث مرور متفرقة بقالمة

سجلت الحماية المدنية، اليوم السبت، على الساعة السادسة و15 دقيقة، لأجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني 102 قالمة-أم البواقي.

ويتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية من نوع “شيفرولي”، خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 79 سنة.

كما تم تسجيل إصابة امرأة بجروح مختلفة تبلغ من العمر 72 سنة، نقلت على إثرها للمؤسسة العمومية تاملوكة.

وتدخلت في ذات الإطار، الحماية المدنية في حدود السادسة و5 دقائق لأجل حادث مرور بالطريق الوطني 20 قالمة-سوق اهراس.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية من نوع “اتوس” وسقوطها في جرف، حيث خلّف إصابة السائق البالغ 42 سنة بجروح.

وسجلت فرقة أخرى، إصابة سائق سيارة في عين بن بيضاء اليوم على الساعة 12 و30 د إثر حادث انقلاب سيارة تجارية.