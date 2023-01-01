4 ضحايا في إنقلاب حافلة بسطيف

خلف حادث مرور خطير صبيحة اليوم الأحد، 4 مصابين، نتيجة اصطدام شاحنة حجم صغير بحافلة حجم كبير لنقل العمال، مع انقلاب هذه الأخيرة التي كانت فارغة.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الولائي رقم 140 بمفترق الطرق المؤدي لقرية الحشيشية بلدية مزلوق دائرة عين آرنات.

ومن بين ضحايا الحادث رجلين تعرضا لإصابات بليغة كانا على متن الشاحنة، ورجلين آخرين إصابتهما كانت خفيفة.

وحسب ما ورد من الحماية المدنية التي تدخلت بفرق النجدة لوحدة الثانوية للحماية المدنية عين آرنات مدعمة بأخرى من الوحدة الرئيسية سطيف.

حيث تم اسعاف وإجلاء كل المصابين إلى استعجالات المستشفى الجامعي سعادنة محمد عبد النور سطيف. بحضور مصالح الدرك الوطني.