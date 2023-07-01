4 ضحايا في اصطدام سيارتين بالمسيلة

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة، عن تسجيل وفاة شخص وإصابة 3 آخرين جراء حادث مرور في منطقة العنق الطريق الوطني رقم 89 بلدية جبل امساعد.

وأوضحت الحماية المدنية أن عناصر وحدة عين الملح وبوسعادة تدخلت من أجل حادث مرور. تمثل في اصطدام بين سيارتين على الساعة19سا05 د –أمس الجمعة-. في منطقة العنق طريق الوطني رقم 89 بلدية جبل امساعد.

مشيرة أن الحادث خلف 4 ضحايا 1 متوفي محصور داخل السيارة وتم اخراجه. و 3جرحى لهم جروح بليغة تم اسعافهم ونقلهم نحو عيادة عين الملح .