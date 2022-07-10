4 ضحايا في اصطدام سيارتين وشاحنة بالوادي

أصيب 4 أشخاص، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، بقمار، في ولاية الوادي، على مستوى الطريق الوطني رقم 48.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقمار في حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين وشاحنة.

وخلف هذا الحادث الخطير، إصابة 4 أشخاص “03 رجال وإمرأة” بإصابات متعددة.

وتم إخراج الضحايا من المركبات، واسعافهم بعين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى استعجالات قمار.

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