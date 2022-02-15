4 ضحايا في انفجار للغاز داخل منزل بعنابة

تدخلت إسعافات مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة، صبيحة اليوم الثلاثاء، لأجل إنقاذ 4 أشخاص نتيجة انفجار للغاز بمنزلهم العائلي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة الخامسة صباحا، ببلدية عنابة.

حيث تدخلت ذات الوحدة من أجل انفجار غاز المدينة داخل منزل على مستوى الطابق الأول على مستوى عمارة سكنية متكونة من طابق ارضي + 04.

وخلف الحادث 04 ضحايا يعانون من إصابات وحروق مختلفة وحالات صدمة. تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى مع تسجيل خسائر مادية تمثلت في تشققات جدران منزل والنوافذ.

طالع أيضا:

تدخلات الحماية المدنية خلال أسبوع

لقي 34 شخصا حتفهم و أصيب 1209 آخرون في حوادث مرور، وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال أسبوع. وفي حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، فقد كشفت هذه الاخيرة عن تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 12 من الشهر الجاري 21536 تدخل. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1870 تـدخـل من أجل 1067 حادث مرور أدت إلى وفاة 34 شخصا. و جرح 1209 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية. كما سجلت أثقل حصـيلة في ولاية البليدة بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث وجرح 50 آخرين. حيث تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 50 حادث مرور. وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ 13559 تدخل. أين تم من خلالها إسـعاف و إجلاء 13181 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 838 تدخلا سمحت بإخماد 511 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 81 تدخل على إثر 54 حريق. وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 5269 تدخل لتغطية 4704 عملية إسعاف وإنقاذ 486 شخصا من الخطر. و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 173 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. كما تم القيام بـ 155 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp