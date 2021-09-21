 4 ضحايا في حادث اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات في تيبازة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في ولاية تيبازة، من أجل حادث إصطدام ثلاث سيارات على مستوى الطريق السريع. ووقع الحادث في حدود الساعة الثامنة و50 دقيقة في المدخل الشرقي لولاية تيبازة.

وخلف حادث الاصطدام، اربع ضحايا من جنس ذكر لهم اصابات مختلفة في الجسم. وتم إسعافهم و نقلهم الى مستشفى تيبازة.

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