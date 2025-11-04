إعــــلانات
أخبار الجزائر

4 ضحايا في حادث انفجار غاز بورقلة

بقلم عايدة.ع
أصيب 4 أشخاص في حادث انفجار غاز متبوع بحريق داخل مسكن (R+1)، بحي سكرة، بلدية الرويسات بولاية ورقلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا02د من أجل حادث انفجار غاز متبوع بحريق داخل مسكن (R+1). بحي سكرة، بلدية الرويسات دائرة ورقلة.

مشيرة أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده، في حين خلّف الحادث إصابة 4 أشخاص (01 له حروق و 03 في حالة صدمة) تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

