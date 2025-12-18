4 ضحايا في حادث انفجار غاز بولاية الشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، على الساعة 07 سا و45 د، إثر حادث تسرب غاز متبوع بانفجار داخل غرفة بمسكن أرضي.وذلك بالمكان المسمى بقعة المدينة. ببلدية الأبيض مجاجة، دائرة أولاد فارس، بولاية الشلف.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص، حيث تعرض أحدهم لحروق، فيما أصيب ثلاثة (03) آخرون بحالة صدمة. وقد قامت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية. بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.