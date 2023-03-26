4 ضحايا في حادث انقلاب سيارة في أم البواقي

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأحد، حادث مرور، بالمكان المسمى الطريق الوطني 32 طريق عين الزيتون ولاية أم البواقي.

كما أشارت الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع على الساعة السابعة و52 دقيقة لأجل انحراف وانقلاب سيارة. في حين، أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 31 سنة في عين المكان وإصابة 3 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم في عين المكان و نقلهم بواسطة إسعافاتنا إلى مستشفى محمد بوضياف.

وفاة 4 أشخاص إثر حوادث المرور في أول أيام رمضان

لقي 4 أشخاص حتفهم و أصيب 362 آخرون بجروح على إثر تسجيل 332 حادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن.

و حسب حسب حصيلة للحماية المدنية اليوم السبت، تم تسجيل أثقل حصيلة بتيارت بوفاة شخصين بعدما دهستهما سيارة ببلدية حمادية.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية إسعاف 7 أشخاص جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة. حيث سجل بولاية الجزائر إسعاف 4 أشخاص و 3 آخرين بولاية سطيف.

كما تدخلت أيضا وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 3 حرائق حضرية بكل من ولايات الجزائر و تلمسان و برج بوعريريج.

و قد أدت تلك الحرائق إلى إصابة 4 أشخاص بحروق مختلفة بولاية برج بوعريريج، و كذا شخصين لهم بداية اختناق جراء الدخان بولاية تلمسان.